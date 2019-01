Cambiar dieta puede resultar contraproducente

Por: Daniel Santos

En esta época decembrina es muy común que las personas modifiquen la dieta habitual, y es de suma importancia no descuidarla para evitar que haya complicaciones a futuro, indicó Diana Guerrero Barajas.

La nutrióloga dijo que la dieta es todo aquello que consumimos, sea favorable o no para nuestra salud y muchas veces las personas tienen un hábito que, hasta cierto punto, es sano. Pero al llegar esta temporada, creen que no pasa nada, por lo que muchas veces genera más problemas de los que se piensa.

Para ello recomendó que hay que cuidar los acompañamientos de las comidas, e indició que una de las cosas más importantes a cuidar son las bebidas, ya que muchas veces la comida ya contiene alto nivel de grasa, por lo que se puede beber algo natural, como una limonada, Jamaica o bebidas naturales de fruta.

De igual forma, expuso que en estas fechas de tanta fiesta es muy común que las personas bajen la llamada “cruda” con alimentos altos en grasa o irritantes para el estómago.

“No sería, hasta cierto punto, lo más sugerente, depende de la situación estomacal de cada persona. De por sí el consumo de alcohol ya puede generar una irritación, y todavía en la mañana rematamos con esta parte que puede generar, definitivamente, problemas más drásticos, como cólicos y gastritis”, concluyó.