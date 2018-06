Calzada revela detalles de entrevista con “El Sol”

Dice la conductora que el hecho de que su nombre haya salido en la serie es como un “cariñito” de parte del cantante

AGENCIAS.-

Gloria Calzada recuerda perfectamente la vez que entrevistó a Luis Miguel. Era 1995, ella vivía en Miami y trabajaba para Univisión, cadena para la que hacía el programa Cuéntamelo ya. En una ocasión, fue a ver al cantante a uno de sus conciertos y, al terminar, le pidió una entrevista. La novedad es que él le dijo que sí.

“Él no da entrevistas, mucho menos one on one. Total, me fui a una fecha en la que iba a cantar en Chicago. Ese programa yo lo escribía, lo producía y todo. Ahí vengo cargando mi escenografía. Llegué y grabé. Me dio como una hora de entrevista, me salieron dos especiales de prime time con el material que me dio. Por eso la guardo como mi entrevista más especial. Es un regalo que me dio Luis Miguel”.

Esa entrevista fue recreada en “Luis Miguel, la serie”, donde se ve a la Gloria de ficción entrevistando a Micky, aunque en la historia se hace referencia a otro programa que la presentadora conducía en México: Videoéxitos.

La ex conductora de Netas Divinas reconoce que le encantó “verse en pantalla”. “Es una cosita muy chiquita, pero me siento muy feliz porque, al final del día, Luis Miguel es productor ejecutivo de la serie y todo lo que sale ahí, tengo entendido, es aprobado por él.