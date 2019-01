No sé si me lo tomen a mal, pero este día no deseo escribir de polí­tica.

Ya tendremos más de 360 días para tocar ese tema que a veces se vuelve tan frío como las tem­peraturas de los últimos días en Sonora.

Hoy es tiempo de abrazar ideas que aceleren el calor.

Se requiere. No solamente en lo físico, pues los termómetros han alcanzado hasta menos 10 gra­dos, sino también en lo espiritual, pues con tantos acontecimientos negativos, a muchos el alma se les ha quedado helada.

Muchos ya ansiaban que 2018 terminara ante tantos problemas, individuales o colectivos, y veían en 2019 una esperanza de nueva vida, de otros aires que lleguen a cambiar lo negativo a luces de op­timismo.

Aferrarse a la familia y a los amigos, es lo más recomendable, pero es momento de extender la camaradería y la solidaridad ha­cia esferas más amplias.

Que el calor humano irradie a todos y, en consecuencia, la convi­vencia social sea más agradable y benévola para que haya menos de eso que llamamos violencia, que amenaza con quedarse para siem­pre, pero no se le debe permitir.

Y ojalá que ese despertar del ánimo por reencontrarnos a no­sotros mismos sirva para irradiar a muchos más y, como en una ca­dena, ir atando los espíritus hacia vibras más llenas de positivismo, entusiasmo y ganas de trascen­der.

Debe trabajarse para que sigan en el país las libertades en toda la extensión de la palabra. Que nada ni nadie se atrevan a cortar la existencia de uno solo de los de­rechos civiles porque eso equival­dría a cortar de tajo la iniciativa individual y, en consecuencia, el progreso colectivo.

Sumemos, pues. Jamás divi­damos ni restemos. Multiplique­mos, sí, las buenas acciones y admiremos lo positivo para que, poco a poco, las acciones negati­vas se vayan enterrando por sí mismas.

Hagamos de lo adverso, opor­tunidad; de lo pesimista, reto de crecer; de lo difícil, coyuntura para potencializar los talentos, y que en cada una de nuestras ac­ciones y tareas siempre haya un modo para decir sí y, sobre todo, para cerrar el paso al ruido de los agresivos, físicos o mentales.

Vivir en paz con uno mismo es primordial. Que otros se encar­guen de juzgarnos. A nosotros nos toca avanzar, sin miedos ni que­brantos.

El arranque de 2019 es opor­tunidad dorada para alcanzar metas.

Vivamos para ello y mañana seremos mejores personas, fami­lia, amigos y ciudadanos.

¡Feliz año nuevo!

