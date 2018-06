Calor afecta a mascotas

Hay que cuidar a los animalitos y no dejarlos a la intemperie

Por: David Vázquez

La temporada de calor está en su mero apogeo en la región, por lo que las mascotas, al igual que todos los seres vivos, les afecta el exceso de calor.

El médico veterinario Hiram López Denis indicó que las altas temperaturas también afectan a los animales de compañía; por ello es importante que siempre tengan agua disponible, no dejarlos a la intemperie, amarrados o en la azotea.

Asimismo, se debe evitar sacarlos a pasear en asfalto, para prevenir lesiones en las almohadillas de sus patas por el suelo caliente, y dejarlos en habitaciones sin ventilación.

“Lo ideal sería que la mascota entrara a la casa de mediodía hasta que se mete el sol, incluso en el aire acondicionado, pero como eso muchas veces no es posible, se recomienda que el perrito o gato tenga suficiente agua y fresca, una sombra en la que pueda refugiarse del calor y que haya ventilación”, dijo el veterinario.

También sugirió recortar el pelaje de las mascotas, pero sólo un poco porque también sirve como protector solar, y refrescarlas con un baño.

Los síntomas para identificar que la mascota atraviesa por un golpe de calor son: jadeo muy fuerte y rápido, almohadillas de las patas muy húmedas, además de mal humor.

Ante ello, se recomienda bajar gradualmente la temperatura del animal, ponerlo en la sombra y darle agua; colocarle paños húmedos sobre su nariz u otro lugar donde no tenga pelo y meter sus patas en un recipiente con agua.

Por último, López Denis agregó que si los síntomas no desaparecen o disminuyen, es importante acudir con el veterinario de inmediato, ya que el golpe de calor puede causarle la muerte.