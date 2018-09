Calidad educativa no llega a lo rural

Por: Roberto Aguilar

Es lamentable que la educación no sea de la misma calidad en todos los sectores poblacionales, dijo Manuel Navarro López.

El orientador educativo dice que es un severo problema que vive el país, donde la enseñanza esta fraccionada y los alumnos de comunidades rurales son los más afectados.

Todo esto es causa de que la educación tuvo muchas modificaciones los últimos años basados a competencias, el sector vulnerable se encuentra en una clara desventaja.

“Se pasó de una educación de formar empleados y obreros a formar emprendedores autoempleadores, la educación sufrió un cambio y va dirigida a empresarios y gente de buen nivel socioeconómico”, dijo.

Lamentó que el sector vulnerable no alcance esa nivel educativo, quedando básicamente detenido en ese aspecto, es por ello que se deben abocar a brindar un poco de esa educación que ofrecen las escuelas privadas.

“La educación en otros países no es tan metódica sino formar un ambiente de aprendizaje divertido, llevadero, que mediante juegos y dinámicas entretenidas el niño aprenda y eso es lo que tenemos que llevar a las clases”, afirmó.

De esta manera los niños tendrían un mejor aprendizaje y con un cambio en ellos con respecto a su desempeño académico.