Cajeme no espera recursos por el calor

Ya están preparados para hacer frente a la onda cálida

Por: Luz del Carmen Paredes

Aunque en Cajeme y otros municipios de la Entidad las temperaturas de 40 a 45 grados centígrados son recurrentes, estamos preparados para hacer frente a la emergencia extraordinaria emitida por Protección Civil Nacional, subrayó Faustino Félix Chávez.

Puntualizó el presidente municipal que se implementará una campaña de hidratación como las que se realizan cada año, cuando el termómetro alcanza las temperaturas máximas.

Señaló que trabajan coordinadamente con Protección Civil y a partir de este día el programa de emergencia consiste en llevar sueros y agua a lugares estratégicos como plazas, hospitales, paradas de camión y áreas como la Central y vías del ferrocarril, donde se encuentran muchos indigentes.

Dijo que se atenderán todas las llamadas que reciban de personas en condiciones de riesgo, para que se trasladen a los albergues y comedores comunitarios que manejan diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Félix Chávez resaltó que a la fecha no se tienen ningún reporte de daños a personas por efecto de la onda cálida. “Aquí en la región estamos acostumbrados a las altas temperaturas, pero es importante que se tomen las medidas necesarias, como mantenerse hidratados y no exponerse a los rayos del sol”.

Indicó que la declaratoria de emergencia extraordinaria por la onda cálida ocurrida desde el pasado lunes en la que se incluye a 64 de los 72 municipios de Sonora es generalizada desde el norte del país hasta el centro.

Por lo que respecta a Cajeme, apuntó que no se contempla que lleguen recursos para hacer frente a la emergencia. “El Ayuntamiento de Cajeme tiene una partida especial, ya que cada verano se realizan las campañas de hidratación”.