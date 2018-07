Caen ventas 40%

Comerciantes del Centro sostienen que el calor es la causa principal

Francisco Minjares

Comerciantes del primer cuadro de la ciudad vieron una caída en las ventas de entre un 20 a un 40 por ciento durante junio.

Aseguran que es un comportamiento cíclico debido al calor, aunque este año las tardes permanecen frescas, a diferencia de lo que sucedía en temporadas anteriores.

“La gente no sale en las horas más calurosas, eso es después de las 11 de la mañana.

Ya empiezan a venir en la tarde y este año nos ha ayudado mucho que nomás baja el sol y ya no se siente tanto el calor como en otros años, que aunque estuviera el sol bajo, seguía sintiéndose sofocado”, explicó el comerciante de calzado, Martín Agustín Sánchez.

Los vendedores de alimentos afirman que deben de estar cambiando todos sus productos con mayor frecuencia, como sucede con Teresita Aguirre, comerciante de tacos y postres, quien explicó que a causa del calor tiene que estar retirando sus salsas cada cierto tiempo.

“Cuando es invierno puedo dejar la salsa hasta que se acabe, no importa. Ahora la tengo que estar cambiando porque si no, se pierde. Terminamos gastando más, además que la gente no llega a comer más que en la mañana o en las tardes. Lo que me ayuda es que contraté a una muchacha que lleva a las oficinas que hay aquí cerca, porque la gente nomás pasa y no se detiene, hace mucho calor”, indicó.

En general, las ventas empiezan a recuperarse cuando los niños regresan a las escuelas, ya que la gente va al Centro por uniformes, calzado, entre otros artículos, y eso ayuda a que haya más flujo económico en la localidad.