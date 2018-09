Caen 50% ventas en Laguna del Náinari

Coqueros dicen que es la peor época de la historia

Por: Fabiola Navarro

Vendedores de cocos y otros alimentos de la Laguna del Náinari señalan que viven uno de sus peores momentos en ventas y que durante el 2018 han decrecido hasta en un 50 por ciento.

Los puestos de cocos lucen solos durante la mayor parte del día y los fines de semana ya no repuntan las ventas, como en años anteriores, lamentaron.

“Todo el año ha estado muy malo, no ha habido temporada buena. Este año, para mí, es el peor de todos. No sé si sea porque no hay inversión en el Municipio, si no hay chamba, no sé, lo único que sé es que no son las ventas como antes. Los domingos es cuando hay más, pero es un solo día”, comentó José María Carmona, expendedor.

Por su parte Juan Carlos Aguilar, también vendedor de cocos, reiteró que las ventas han decaído significativamente. “Ha sido un año muy flojo; esperemos que las cosas se compongan ahora que empiece el otoño y durante el invierno, que la gente sale más porque no hace calor y también porque llegan los paisanos, que es cuando nos va mejor”.

Hay lugares de la Laguna del Náinari que lucen deteriorados y llenos de maleza y hierba crecida, por las lluvias recientes, dando una mala imagen a los visitantes.