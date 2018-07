Caen 12 sicarios por atacar policías

REFORMA.-

Agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez detuvieron a una célula de 12 presuntos sicarios, entre ellos dos mujeres, los cuales atacaron el domingo a una patrulla e hirieron a dos agentes.

Los pistoleros declararon pertenecer al grupo delictivo de la pandilla de Los Aztecas, quienes se han separado ya del Cártel de Juárez para crear su propia organización.

Los detenidos dijeron que su misión era eliminar a vendedores de droga al menudeo del Cártel de Juárez y del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos fueron identificados como Jesús Gerardo C. M. de 30 años, Ángel P. M. de 43 años, Antonio M. E. de 63 años, Luis Gerardo O. R. de 22 años, Joaquín H. S. de 41 años, Rafael M. R. de 62 años, David G. de 37 años, José Luis C. C. de 40 años, Javier M. G. de 48 años, Roxana L. S. de 44 años, Laura Araceli M. L. de 27 años y Alfredo O. M. de 44 años.