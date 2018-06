Cae presunto violador

Obligaba a víctimas a bañarse para que no quedara indicio del crimen

EL UNIVERSAL.-

Por el delito de violación y robo con violencia, cometido en al menos once mujeres, fue detenido un hombre en Tampico, Tamaulipas, por agentes de la Policía Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia de esa Entidad.

El presunto violador en serie fue identificado como Christian “N”, es acusado de cometer los ataques a mujeres en los municipios de Tampico y Ciudad Madero.

Derivado de las investigaciones realizadas como parte de las carpetas de investigación abiertas por la denuncia de 11 mujeres, los elementos de la Policía Investigadora lograron acreditar ante la autoridad judicial la probable responsabilidad del detenido en los hechos denunciados por las afectadas.

Christian “N” fue reconocido plenamente por las víctimas y fue puesto a disposición de la autoridad competente, en tanto se celebra la audiencia inicial y un juez de control dicta medidas cautelares y resuelve su vinculación a proceso.

Según las investigaciones, el modus operandi de Christian “N”, era de la siguiente forma: Ubicaba a jovencitas de físico delgado, solteras y estudiantes, para después introducirse a sus domicilios.

El sujeto las amenazaba, cometía la violación y las obligaba a bañarse para que no quedaran evidencias. Incluso les decía que no era violación porque no las golpeaba ni lastimaba.