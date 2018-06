Cae mal en jubilados, acusaciones por pensión

Por: Mónica Miranda

Maestros pensionados y jubilados del Isssteson exigieron a su director, Pedro Ángel Contreras, que verifique la lista de 200 pensionados que fueron señalados por la institución como responsables de fraude a la dependencia debido a la solicitud legal de nivelaciones de pensiones excesivas.

Dijo que no están de acuerdo en las acusaciones que hace el Isssteson en contra de trabajadores que ya se jubilaron y exigen una pensión más digna, ya que no aclaró que dicha denuncia penal por fraude sería hacia los ex funcionarios de alto nivel, que pese a ganar una pensión elevada, se amparan para que el instituto les nivele con montos por arriba de 100 mil pesos.

“Nosotros estamos molestos porque está universalizando un problema que a lo mejor está muy bien enfocado y muy bien especificado, pero que quizá él no quiera señalarlo de esa manera, insistimos, si hay jubilados responsables, que paguen, pero si no que ofrezca una disculpa”.

Señaló que no estaban enterados de las mesas de negociaciones que instaló el instituto para atender las demandas de los derechohabientes que solicitan un retiro justo y consideró contradictorio por parte de la dependencia, que anuncie un delito de fraude y una negociación para nivelar pensiones al mismo tiempo.

Ante estas acusaciones vertidas por la institución en medios locales, acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar la queja.

“No consideramos justo que después de 40 años de trabajo de servicio al Estado, una persona que desconoce nuestra trayectoria, venga y nos acuse de que somos fraudulentos”, remató.