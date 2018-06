Cae avioneta en aeropuerto

Procedía la nave de Agua Prieta y no hay heridos

Por: Mónica Miranda

Una avioneta Cessna cayó en el aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira de Hermosillo, procedente de Agua Prieta, en la que iba a bordo un pasajero y el piloto, confirmó Miguel Cravioto, enlace de comunicación del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Dijo que el incidente se presentó a las 11:40 de la mañana de ayer miércoles, y se debió a una falla en una de las llantas de la avioneta privada al momento del aterrizaje y de acuerdo con el reporte del personal de seguridad del aeropuerto, no se registraron heridos.

“Fue un vuelo de aviación general y a la hora de aterrizar tuvo un contratiempo, se ponchó una llanta, pero eso no causó ningún herido por lo que no fue un accidente aparatoso”.

Comentó que durante 20 minutos la avioneta se mantuvo en la pista de aterrizaje del aeropuerto mientras era removida por los encargados de seguridad que atendieron el evento.

“El piloto pudo controlar el incidente, no pasó a mayores pero tuvo que ser removida posteriormente y se tardaron un poco más de 20 minutos en retirarla”.

El representante del Grupo Aeroportuario del Pacífico, dijo desconocer si la persona a bordo se trataba de algún personaje reconocido que viajaba en avioneta privada.