Buscará RBC potenciar las actividades primarias

Ante un grupo de representantes del sector pecuario de la localidad, Rodrigo Bours Castelo señaló que se requiere un mayor impulso y dinamismo en las actividades primarias de Cajeme.

El candidato independiente a la Presidencia Municipal se comprometió a inyectar mayor energía en las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, entre otras, para seguir transformando al Valle del Yaqui.

Detalló que en el valle como en la zona serrana hay muchas cosas por hacer, pero el sector primario trata de proteger lo suyo, como todos los negocios.

Esta tierra fue fundada por gente que llegó de Chihuahua y otros lugares en los albores de 1900, manifestó, y sobre todo muchos inmigrantes norteamericanos que vinieron a comprar terrenos que fraccionó una compañía extranjera.

“Ese impulso que le dio la inmigración a un valle que prácticamente no existía, hizo que tengamos lo que actualmente tenemos”, indicó.

Una de las maneras de generar el dinamismo, consideró, es atraer a gente interesada en la porcicultura, agricultura y camaronicultura y colaborar con inversionistas de otras ciudades de México y el extranjero.

“Debemos impulsar el desarrollo mucho más allá de lo que a cada individuo en lo particular o empresa le convenga”.

“Para eso es el Gobierno: para poner y anteponer el bien común sobre el interés particular y potencializar los intereses particulares para un logro y un beneficio mayor. Eso es lo que yo quisiera lograr y hacer con ustedes”, dijo.