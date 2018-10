Buscará Dallas Martínez más triunfos con Yaquis

El joven pelotero tuvo su primera salida con la Tribu cajemense

Por: Antonio Saba

Enfocado en conseguir buenos números con los Yaquis de Ciudad Obregón, el lanzador Dallas Martínez se prepara en cada entrenamiento.

El serpentinero originario de Reynosa, Tamaulipas, tuvo su primera apertura con la organización obregonense en la presente Temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El joven de 24 años abrió, la semana anterior, el tercer juego de la serie ante los Venados de Mazatlán. Lanzó tres entradas, permitió seis hits, un par de carreras y pasó a cinco rivales por la vía del ponche.

“Me sentí muy bien en esa salida, muy cómodo y me estoy preparando para la siguiente apertura”, expresó.

El tamaulipeco abrió sus primeros juegos este año en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Bravos de León.

“Espero seguir abriendo encuentros durante mucho tiempo; no he tenido ningún problema. Entreno muy bien y lo he demostrado arriba del montículo”, manifestó.

Para el segundo Torneo de la LMB, Dallas Martínez llegó a los Sultanes de Monterrey, se convirtió en uno de los lanzadores de confianza y fue pieza clave para que los regios se quedaran con el título.

“Siempre me motiva buscar retos personales, conseguir nuevos objetivos cada día. Las cosas se dieron con Sultanes y gracias a Dios quedamos campeones; fue una experiencia muy bonita”, comentó.

Una de las metas que se traza Martínez es alzar un título con Yaquis.

“Ese es uno de mis retos. Voy a dar el cien por ciento en cada salida, para aportar mi granito de arena al equipo y así poder llegar al campeonato”, finalizó.