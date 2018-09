Busca Congreso de Sonora apoyos a mineros retirados

Por: César Fraijo

El Congreso del Estado de Sonora aprobó, en la sesión extraordinaria, exhortar al Congreso de la Unión a que se modifiquen los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que el Fondo Minero beneficie a los ex trabajadores de la industria de la extracción en sus condiciones de salud y su deteriorada economía.

El legislador, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Dagnino Escobosa, promotor del exhorto, dijo que también consiste en que los legisladores federales reformen la Ley Federal de Derechos, promulgada en 1981 durante el Gobierno de José López Portillo.

Además se “solicita es que los estados destinen cuando menos el 35 por ciento de los recursos que reciben del mencionado Fondo, para otorgar dichos apoyos económicos, con los cuales cada ex trabajador minero o familia de un minero fallecido recibirá el equivalente a dos salarios mínimos diarios; es decir, cinco mil 300 pesos al mes”.

Recordó que en Sonora se tiene un estimado de cinco mil mineros retirados y sus familias podrían ser beneficiarios de este apoyo, de los cuales, tan sólo en el Municipio de Cananea se tiene un padrón de ex mineros y sus familias de tres mil 064 personas.