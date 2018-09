Busca a viudas para robarles

Detectan a un tipo apodado “El Cuate”, aparentemente protegido por policías

Por: Fabián Pérez

Un hombre al que apodan “El Cuate” tiene azoradas a mujeres viudas, ya que se introduce a sus domicilios para robarles, supuestamente, con la protección de algún elemento de la Policía Municipal.

Una de las más afectadas es la señora Rosa María González Rentería, de 76 años de edad, quien por la calle Ferrocarril, entre Galeana y Guadalupe Victoria, en la colonia Reforma, vivió su sexto robo.

De su domicilio se llevaron una pantalla plana, con la cual se entretenía y pasaba el tiempo, al permanecer sola prácticamente todo el día en la vivienda, asegura su hija.

“Se volvieron a meter a casa de mi mamá a robar, en esta ocasión se llevaron una pantalla plana. Ya no sabemos qué hacer, pues hemos denunciado ante la policía, pero no hacen nada para detener al ladrón,” expresó.

La mujer comentó que, en una ocasión, le tocó ver al hombre brincando la barda de la casa de su madre, por lo que puso mucha atención a su atuendo y estructura física.

Dijo que al correr hacia una llantera que topa con la calle Otero, se introdujeron dos individuos, uno de ellos con los atuendos que había observado en la vivienda de su madre.

Explicó que al momento de avisar a la policía, llegaron dos patrullas con diez policías, sin embargo, no hicieron nada, porque según alguien comentó, estaba protegido.

Otra de las viudas afectadas, logró en una ocasión que lo ingresaran a la cárcel, pero no duró mucho tiempo, pues a las horas ya estaba libre en las calles.

“Me dijo una vecina que ella sí lo detuvo y lo metieron a la cárcel, pero luego salió libre; me da miedo que se metan y le hagan daño a mi mamá que tiene 75 años,” indicó.

Asegura que los vecinos del lugar sienten impotencia con el actuar de la policía, pues no hacen nada por proteger a las indefensas señoras.

“La verdad no sé qué hacer, quisiera vivir con ella, pero es un poco complicado, ya que tengo deberes con mi familia. Lo único que hago es visitarla un día sí y un día no,” mencionó.

De acuerdo con la versión de las afectadas, este hombre ingresa a las viviendas una vez que reciben su pago de la pensión.