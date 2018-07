Brizuela quiere producirle a Luis Miguel

El cantautor Laureano Brizuela quisiera componerle a Luis Miguel. En entrevista, Brizuela expresó su emoción por volver a cantar en la capital, sus experiencias en sus inicios y las ganas de en algún momento, trabajar al lado de “El Sol”.

“Por supuesto que me animaría producirle. Ya he manejado baladistas y no estoy haciendo una propuesta pública, pero me lo preguntas. Yo ya he producido y lo he hecho en los mejores niveles del mundo, en niveles que ni siquiera “Micky”, cuando él quiso producir le fue muy mal a sus discos. Yo creo que este personaje que es, como baladista, tendría que ser el número uno en occidente en este momento”, afirmó.

El cantante dijo que otros artistas internacionales le pasaron por encima, desde su punto de vista, debido a las malas decisiones que tomó la gente con la que trabajó.

En dos minutos Michael Buble le pasó por encima, Shakira que venía de promoción cuando él ya era un súper ídolo hoy es una persona que pasa por el pueblecito más pequeño y es reconocida y por qué este chico anda navegando para poder resucitar.

“Yo entiendo que todos pasamos por problemas personales, no me voy a poner en comparación pero yo ponía sobre la mesa los míos, que seguía peleando contra un Estado. Pero no puedes interponer eso y afectar tu relación con el público, tu salud y muchas cosas. Artistas de esa naturaleza creo que merecen una mejor visión objetiva y que todo se basa en la claridad con que tú mires el objetivo musical de la gente”, expresó.