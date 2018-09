Brinda Alberto Cortez un show de corazón

REFORMA.-

El sueño de gozar de “Un Corazón sin Distancia” se hizo realidad gracias al talento de Alberto Cortez.

El argentino deleitó con su canto, poesía y buen humor.

Ante un Auditorio San Pedro lleno, el cantante abrazó de alegría los corazones de sus fans que lo ovacionaron en cada tema que compartió.

Sus fieles seguidores llegaron puntuales a la cita de las 18:00 horas, para disfrutar juntos de las bondades de “Un Corazón sin Distancia”, nombre de la gira que realiza actualmente el cantautor.

Por cierto, Cortez hizo referencia a este título que no sabe quién lo inventó.

“Soy cantante, pero luego a los cantantes se nos empezó a ocurrir escribir nuestras propias canciones y de ahí empezamos a ser llamados cantautores, no sé a quién se le ocurrió decirnos así”, contó Cortez.

“A raíz de eso todas las tendencias políticas empezaron a poner sus ojos en nosotros; unos eran comunistas, otros de derecha, otros de izquierda y empezaron a involucrar la política en las canciones y eso no me gustó mucho. El escenario es un escenario, no es una tribuna, para eso tienen los políticos su espacio, para hacernos creer que van a ser fantásticos”, continuó entre las risas de los regios.

Vestido de negro y sentado a causa de una fractura en la cadera sufrida hace unos años, el artista de 78 años de edad también dio las “Instrucciones para Ser un Pequeño Burgués”, con la que el público se fascinó, así como con otras de su repertorio, entre ellas “La Vejez”, “La Canción de las Cigarras” y “A Partir de Mañana”.

Acompañado de un pianista, José Alberto García Gallo, mejor conocido como Alberto Cortez, brindó sus “Miguitas de Ternura” y la original de Facundo Cabral, “No Soy de Aquí”.

Al término de este tema el público lo estremeció con tanto aplauso que le dedicó a su gran amigo.

“Para ti, querido Facundo, donde quiere que estés…”, dijo para seguirlo recordando.

“A mí me ha dolido tanto su ausencia. Todos te seguimos queriendo como desde el primer día”, mencionó antes de continuar con “Cuando un Amigo se Va”, que el intérprete terminó cantando a capella para su colega.

Aunque intentó despedirse en un par de ocasiones, la gente lo hizo volver para que interpretara “Mi Árbol y Yo”, entre otras de sus composiciones para finalmente irse a las 19:45 horas.