Bola 8 PG Construcciones cae ante el poderoso Yorica

Por: Javier Vázquez

La escuadra de Yorica derrotó sin contratiempo 12-2 a Bola 8-PG Construcciones y con ello eliminó de cualquier posibilidad de seguir peleando por el título a sus rivales.

El compromiso correspondió a la postemporada de la Liga Municipal de Softbol en su categoría Superrelax, que se jugó en el Estadio Severiano “Chevo” Talamante.

Fue un juego tranquilo desde la misma primera entrada, pues Refugio Esquer tuvo la ayuda de su ofensiva. Eso le permitió lanzar con más tranquilidad en todo el encuentro para llevarse el triunfo; por su parte, el veterano de mil batallas, Fernando Cervantes, no cargó con tanta suerte y cayó con el descalabro y la eliminación.

En otro zafarrancho, el conjunto de Industrias Vázquez-Mafer Decoración tuvo que echarle toda la batería para doblegar a su acérrimo rival, Reales Servilim de Eddno-Prysa, al son de 12-7.

Gustavo Echeverría se echó el equipo al hombro para salirse con la suya y lograr el importante triunfo que los puso de nuevo en la siguiente ronda, pues se mantuvo todo el trayecto, mientras que Juan Carrasco no salió efectivo a la hora de deshacerse de la pelota y fue el derrotado.

Los mejores ofensivos por parte del cuadro ganador fueron Luis Mario Castro, que se fue con perfecto 3-3, al igual que Mario Lugo, quienes no tuvieron compasión de su rival y terminaron por apabullarlo, y les siguió los pasos Juan Gutiérrez, de 4-3.

Por su parte, Ramón Izabal, por Reales, resultó el único en repetir con un cuadrangular por todo el jardín central.