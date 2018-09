Bloquean yaquis la cuatro carriles

Habitantes de Loma de Guamúchil piden mayor seguridad en sus comunidades

Por: Michel Inzunza

Poco a poco los yaquis de Loma de Guamúchil acercan sus protestas a Palacio de Gobierno, tras bloquear ayer la carretera Internacional México 15, a la altura del parador turístico.

El último cierre se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando integrantes de la etnia se apostaron en los cuatro carriles para impedir el tráfico por espacio de una hora.

Cesáreo Cota Tórtola informó que con esta medida se busca presionar al Gobierno del Estado para que cumpla con las demandas planteadas a principios de agosto.

Entre las peticiones se encuentra el que se les brinde mayor seguridad y se esclarezcan los crímenes registrados en Loma de Bácum, como el asesinato de Víctor Adolfo Molina y la quema de casas y carros.

El representante de la tribu indicó que en los últimos días mantuvo comunicación con el secretario particular de Ernesto Pompa Corella, funcionario del Gobierno del Estado.

Calificó el acercamiento como un indicio para retomar el diálogo con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, luego de no obtener respuesta por parte de Pascual Axel Soto Espinoza, subsecretario de Concertación Social, quien desde el 15 de agosto se comprometió a resolver los problemas.

LLEGA SECRETARIO

Ascensión López Durán se entrevistó con los manifestantes, a quienes les ratificó el compromiso que mantiene el Gobierno Municipal para atender sus demandas, además de ser interlocutor ante el Estado.

Como resultado del acercamiento entre las autoridades, el secretario de la Comuna concretó una cita para hoy en Palacio Municipal y reiteró que el actual Gobierno apoyará a la Tribu en todas sus luchas.

Las protestas de los yaquis de Loma de Guamúchil iniciaron en agosto, cuando bloquearon la caseta de cobro ubicada en Esperanza, para permitir el libre paso y a principios de septiembre tomaron la caseta de cobro del libramiento carretero.

NO LES CREEN

Habitantes de Loma de Guamúchil criticaron el bloque carretero, al que calificaron como un acto de desesperación porque el Gobierno de Sonora no los ha tomado en cuenta, a pesar de ser sus protegidos.

“Los bloqueadores de la caseta de Esperanza, al no obtener respuesta del Gobierno del Estado y Federal, se cambian de lugar y se van hasta la estatua del venado para bloquear la carretera.

“El agua que derramó el vaso fue que AMLO, no los atendió ayer que pasó por la caseta. Porque AMLO sabe que la caseta de cobro no es un recinto tradicional y no quiso romper los protocolos yaquis”, comentaron los vecinos.

Aseguraron que los bloqueadores exigen justicia pero no tienen calidad moral para hacerlo porque propiciaron violencia en Loma de Bácum y Loma de Guamúchil y ahora se quieren pasar como víctimas.

Quieren engañar a la sociedad, expusieron, pero como en el bloqueo de Vícam contra Guillermo Padrés, fueron ellos los beneficiarios al firmar en Gobernación un convenio para despojar a la Tribu Yaqui de su agua, en 2014.