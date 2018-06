Blindan a “Rafa” Márquez

Debido a la situación legal por la que atraviesa el veterano defensa mexicano, Rafael Márquez, con el Departamento del Tesoro de los EU, tanto la FIFA como la Federación Mexicana de Futbol han adoptado una serie de medidas, algunas de ellas extremas, para evitar cualquier tipo de problema con el Gobierno de dicho país, el cual lo tiene en su lista negra acusado de nexos con el narcotráfico.

Aunado a que no puede entrenar con la misma ropa que sus compañeros por traer patrocinadores (tal cual sucedía desde la concentración en México) ni beber agua o cualquier otra bebida rehidratante con etiquetas, el cinco veces mundialista no puede tener ningún tipo de relación con las principales marcas patrocinadoras de la Copa del Mundo: Visa, Coca-Cola, Budweiser y McDonald’s, al ser todas ellas norteamericanas.

Por ello, y de acuerdo al New York Times, en caso de que Márquez Álvarez ganara el premio al “mejor jugador del partido”, el cual está patrocinado por Budweiser, el defensa no podría recibirlo, ya que invariablemente habría una relación entre la marca y el futbolista, por lo que ello significaría una violación a la ley estadounidense, ya que “las reglas del Departamento del Tesoro están sujetas a una amplia interpretación y no valdría la pena arriesgarse a violarlas”.

Inclusive, la FIFA ya estudia el caso y analiza que si el seleccionado nacional obtuviera el premio (el cual se otorga por votación del público) se le otorgaría un trofeo sin el patrocinio de la marca norteamericana.

Otra de las medidas extremas que FIFA ha adoptado para evitarse problemas es que “Rafa” no tenga ningún tipo de contacto con sus empleados de nacionalidad estadounidense. Por ejemplo, si aparece en alguna conferencia de prensa, el moderador no debe ser de dicho país.

Además, Márquez tampoco puede ser entrevistado por las televisoras al término de los partidos frente al cuadro de plástico transparente cubierto con los logos de los patrocinadores, por lo que en caso de querer hablar con él, deberán hacerlo sin las marcas.

Por si ello fuera poco, en la FMF y la FIFA organizaron perfectamente la forma en que transportarán al jugador, ya que no tiene permitido viajar a través de aerolíneas de EU, además de que su hospedaje fue supervisado para que no se aloje en lugares vinculados a ese país, además de que el propio Rafael habría aceptado no recibir ningún pago por su participación en la Copa del Mundo.