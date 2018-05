Por: DAVID VáZQUEZ

Bien dijo Chuy Millán que los Rabicanos estaban de regreso señores, pues ayer en Carril San Isidro ganaron par de compromisos con El Mexicano y La Julieta.

Con esta actuación El Mexicano se declara listo para hacerle frente a El Compadre, carrera donde el zaino de la Mar-Brisa ofrece faja de ventaja.

Regresando con lo sucedido en el “Majestuoso” tenemos que El Mexicano dio cuenta con paleta de El Regino en 225 metros, carrera donde los expertos en la materia le daban su voto de confianza al zaino de la San Isidro, solo que a la hora de la verdad nada pudo hacer al toparse con un moro que parece le cayó de maravilla la mano de los populares Pachis.

De hecho El Mexicano lucía un físico nunca antes visto, caso similar al de El Regino, quien lucía enormidades en la pista, razón por la que sus seguidores se animaron a dar hasta paleta de ventaja en las apuestas.

Durante el paseo de las bestias se apreció a El Mexicano con su jinete oficial Edgardo Ortiz, en tanto que en El Regino apreciamos a Edgar “Güero” Campoy.

La clave de la victoria fue la arrancada del moro, tomando la delantera para dejar atrás a su adversario y cruzar primero la meta con ventaja de paleta.

La otra victoria de los Rabicanos fue con La Julieta, yegua que superó con facilidad a El Kia en 100 y 150 metros, dejando claro la zaina que está pasando por buen momento y que parece haber madurado, por lo que no sería nada raro que empiece a dar de que hablar en sus siguientes salidas.

Cabe mencionar que El Kia viene de un largo descanso, pero casi estamos seguros que ni en sus mejores momentos hubiera podido con la yegua.

KayTento/Chichos

cerca del capote

Por su parte Robertín Oroz y compañía se llevaron par de victorias al ganar con El Ah Malayón y El Tío Nacho, quienes vencieron a El Último Cartucho y El Orejas respectivamente.

Curiosamente en ambos compromisos los pencos de la cuadra Kay-Tento/Chichos estuvieron abajo en los momios, pero eso no fue impedimento para reventar dos cinchos en el evento.

El primer triunfo se lo adjudicaron con El Tío Nacho, cuaco que se enfrentó con El Orejas en 275 metros donde éste último le daba paleta a ley de carrera, mientras que en las apuestas el partido aumentó hasta pico a rabo, ventaja que no necesitó el alazán patas blancas para acreditarse la victoria al ganarle de parejo (pescuezo).

Después vino El Ah Malayón y sorprendió a todos los presentes al ganarle con pescuezo a El último Cartucho en las 300 varas, carrera donde el penco de Panchito Avilés concedió hasta ijar de ventaja.

Pero como en las carreras no hay nada escrito, El Ah Malayón hizo de las suyas y derrotó con pescuezo a su rival para regresar a la senda del triunfo.

En otros resultados La Malquerida dio cuenta con cabeza de El Presidente en 130 metros, La Aracely superó a El Ezequiel con paleta en 252 metros, Mi Amor Chiquito blanqueó a El Fantasma en 200 metros, El Melón le ganó sin problemas a El Challenguer en 200 metros y La Niña le cortó la racha ganadora a El Cochero al sacarle paleta en 200 metros.