Bieber y Baldwin confirman “noviazgo”

Justin Bieber y Hailey Baldwin han estado dando de qué hablar desde la semana pasada y no porque sea un nuevo noviazgo, sino porque tienen una larga historia qué contar desde 2014, y aunque en ese entonces negaron su noviazgo, los fans sabían que había algo entre ellos.

Aunque después, ambos tuvieron otras parejas y relaciones, como el noviazgo de Bieber con Selena Gomez (2011-2013, 2017-2018), y Baldwin con Shawn Mendes, se les ha visto desde hace tiempo compartiendo tiempo juntos.

Aunque ninguno, hubiera compartido una imagen en Instagram, ya habían sido captados por paparazzis; sin embargo, recientemente, el intérprete de “Sorry”, a través de las stories de Instagram publicó un video en el que puede apreciarse a la modelo.

A pesar de que los fans de ambos aseguran que sí tienen una relación, una fuente cercana a la revista People afirma lo contrario: “Está soltero y no está saliendo con nadie en serio. Le está yendo muy bien. Conoce a Hailey durante años, ella está muy involucrada en la iglesia de Justin. Le gusta salir con ella. Es una persona maravillosa. Se divierten juntos, pero no tienen una relación. Son dos personas solteras que disfrutan de la compañía mutua. Justin no tiene contacto con Selena ahora. Parece estar bien con eso”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido una declaración, y será hasta entonces, cuando los fans puedan cantar victoria.