Berchelt y Román en gran forma

El entrenamiento abierto a prensa que Miguel Berchelt y Miguel Román ofrecieron ayer en Wolves Den Boxing Gym en El Paso, Texas, augura que el próximo sábado ofrecerán un combate con intercambios de golpes de principio a fin.

“Alacrán” Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) expondrá por cuarta vez su campeonato mundial Superpluma del CMB, cuando se enfrente al “Mickey” Román (60-12-0, 47 ko’s) este sábado en tierras texanas, en función de Zanfer y Top Rank que será transmitida en México por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

Berchelt mostró un físico trabajado, marcado, con gran fortaleza y en sus desplazamientos lució velocidad y potencia. Subirá al ring en plenitud física, pero sobre todo, mentalizado y seguro de ganar.

“Hemos hecho una gran preparación, me siento muy fuerte, rápido y con la condición para pelear doce rounds sin dejar de tirar golpes”, dijo Berchelt.

El campeón del mundo señaló que buscará el nocaut, pues conoce las debilidades de Román, quien tiene el estilo ideal para poder desarrollar el boxeo que le gusta, el cual consiste en múltiples combinaciones y repeticiones.

“Roman habló mucho, no puedo esperar para estar en el ring con él. Ha dicho que vendrá por todo, que me noqueará, ojalá así sea porque si intenta cazarme, me va a encontrar y me facilitará las cosas para noquearlo. No quiero dejarle la decisión a los jueces, porque aunque soy el campeón y aparte estaré peleando prácticamente en su casa”, manifestó el nacido en Cancún, Quintana Roo.

En su turno del entrenamiento abierto a prensa, Roman lució los frutos en su físico después de la ardua preparación. Y en su encuentro ante la prensa, se vio concentrado y con