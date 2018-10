Berchelt cerrará preparación

Miguel Berchelt no sólo está convencido de que vencerá a Miguel Román. Quiere hacerlo de manera contundente. Por nocaut.

El “Alacrán” Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) defenderá por cuarta vez su campeonato mundial Superpluma CMB, cuando se mida al “Mickey” Román (60-12-0, 47 ko’s) el sábado 3 de noviembre en Don Haskins Arena en El Paso, Texas, en función de Zanfer, Max Boxing y Top Rank que será transmitida en Estados Unidos por ESPN, y en México por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

En la última semana de preparación, Berchelt trabaja de manera intensa con sparrings que lo exigen al máximo por 12 rounds. El campeón se ha visto poderoso, muy rápido y con una gran capacidad de resistencia y recuperación.

“Mickey es un peleador frontal, agresivo, y su mismo estilo me va a facilitar las cosas para noquearlo. Los aficionados podrán presenciar una gran pelea, pero me queda claro que ganaremos, y buscaremos que sea por nocaut”, dijo Berchelt, quien estableció que prefiere que la pelea se defina antes del límite para no dejar la decisión en los jueces.

El “Alacrán” hará su tercera pelea, y defensa titular, del año, luego de haber noqueado a Maxwell Awuku y a Jonathan Víctor, a ambos en el tercer round.

“Mickey” también hará su tercera pelea de 2018, luego de haber noqueado a Arístides Pérez en cuatro rounds, y al hasta entonces invicto Michael Marcano en dos.