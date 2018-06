Batallan al subir al Registro Civil

Insisten ciudadanos en que haya instalaciones más adecuadas, sobre todo para adultos mayores y discapacitados

Fabiola Navarro

Usuarios de la Primera Oficialía del Registro Civil en Ciudad Obregón, ubicada en el tercer piso del Edificio de Gobierno, insisten en la necesidad de buscar instalaciones adecuadas, ya que no hay ni elevadores ni rampas en ese inmueble.

Diariamente acuden cientos de personas a tramitar actas de nacimiento o de defunción, que deben subir tres pisos para llegar a las oficinas.

Entre ellos mujeres embarazadas, discapacitados o adultos mayores, a quienes se les complica subir las escaleras del viejo inmueble que a simple vista no cumple con las normas que se requieren para dar atención a este sector de la población.

“Fue muy difícil para mi esposa subir las escaleras para registrar al niño. Tiene un mes de nacido y ella tuvo cesárea, así que sí es complicado”, comentó Raúl Hernández, quien acudió a registrar a su bebé.

“Yo subí porque ocupo un acta de nacimiento. Perdí la mía y como ya es muy vieja, yo creo en el cajero automático no sé porqué no aparecía y me vi en la necesidad de subir a las oficinas”, dijo Martha Parra, de 65 años de edad.

Cabe recordar que en meses pasados el oficial primero del Registro Civil, Enrique Guerrero, informó que se han hecho gestiones ante el Gobierno del Estado para trasladar la dependencia a otro inmueble y que, por el momento, se habían ampliado las instalaciones del lugar para atender la demanda.