Balean a dos

Las víctimas, una de ellas menor de edad, fueron atacados en un negocio de compra-venta de fierro viejo

Por: Antonio Aragón

Un nuevo ataque armado se registró ayer por la tarde en un negocio de compra-venta de fierro viejo, donde dos personas, una de ellas menor de edad, fueron lesionados con ráfagas de “cuernos de chivo”.

Este ataque se produjo poco antes de las 13:00 horas, en calles Fernando Montes de Oca, entre Coahuila y Tabasco, en la colonia Cortinas.

Los heridos fueron identificados como Raymundo G. C., de 47 años, y el menor Rafael Eduardo R. C., de 16 años, quienes fueron llevados a recibir atención médica a un hospital en un vehículo particular, y uno de ellos presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en una pierna.

Vecinos aseguran haber escuchado numerosas detonaciones de arma larga, pero que se metieron a sus casas por temor a recibir alguna “bala perdida”.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aseguró varios casquillos calibre 7.62X.39 milímetros, para rifle de asalto AK-47 (“cuerno de chivo”).

Al cierre de edición se desconocía el estado de salud de los lesionados, que quedaron bajo observación un hospital local.