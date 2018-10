Balean a distribuidor de empresa de papas

Cuando se disponía a surtir conocido abarrotes de la Comisaría de Esperanza, un repartidor de la empresa Barcel fue baleado en el estómago, por lo que de manera urgente fie llevado a recibir atención médica.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas de ayer, por la calle Arnulfo R. Gómez y José María Mendívil, de la colonia Leandro Valle, de la referida comunidad conurbada, donde de manera extraoficial testigos y elementos de la Policía Municipal que llegaron al lugar informaron que dos sujetos de aspecto cholo se acercaron al vendedor y le amenazaron que les entregara el dinero producto de la venta.

Al no ceder a las amenazas, el repartidor recibió un balazo en el estómago con un arma corta, por lo que tras marcharse el ladrón, fue llevado de manera inmediata al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cócorit para que recibira las primeras atenciones y no corriera riesgo su vida.

El afectado fue identificado como Iván E. M., de 32 años. Luego de la agresión un grupo de agentes implementó un operativo de búsqueda para tratar de dar con el o los presuntos agresores, pero hasta el cierre de la edición no fueron localizados.