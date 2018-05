Balazos y violencia en lugar de palabras

Por: Demian Duarte

Siempre que la violencia hace su aparición y sustituye a las palabras el asunto se torna preocupante; y en este caso el homicidio con lujo de violencia del ex alcalde de Ónavas, Manuel Carlos Munguía Estrella durante el fin de semana es algo que debe preocuparnos como sociedad.

Es verdad que toda vida es importante, sin embargo cuando un crimen con claras connotaciones políticas se comete a escasos 34 días de las elecciones más importantes en la historia moderna del país, y se da además en un contexto que aparenta venganza y una serie de factores adicionales que tienden a trastocar con claridad el clima de “normalidad” y relativa paz con que se había venido desarrollando el proceso electoral, es algo que debe movernos a la alarma, pues la dura competencia política que se vive en el estado a partir del surgimiento de una nueva fuerza política que naturalmente que está desplazando a los liderazgos tradicionales asentados en otros partidos políticos, puede derivar en más casos de violencia y eso no es algo deseable.

Hay tal nivel de crispación que incluso en muchos espacios se ha cerrado el debate de las ideas y muchos de quienes están precisamente para orientar a la opinión pública con sus análisis y comentarios han decidido tomar partido, lo que sucede al mismo tiempo en el que las campañas de descalificación a través de redes sociales crecen y crecen.

No son normales los mensajes de odio a los candidatos, no debe aceptarse como normal la violencia política en contra de la oposición por el simple hecho de serlo, no es normal que periodistas que son supuestamente profesionales de la comunicación se sumen a esas campañas de odio en contra sobre todo de candidatas que yo supongo amenazan sus intereses particulares.

Por supuesto no es normal y debe rechazarse que las diferencias políticas se resuelvan a golpes, y claro que es inaceptable que las cosas se lleven al extremo de arreglarse a balazos y con la muerte de personas.

Ayer la gobernadora Claudia Pavlovich comentaba sobre el tema, señalando que colocar el tema del asesinato de Murguía Estrella como un crimen de connotaciones políticas y ligado al proceso electoral es una especulación, y sin duda tiene razón, el detalle es que el occiso que fue acribillado junto a otra persona era esposo de Verónica Valenzuela Avilés, quien es candidata de la coalición que integran Morena-PT-PES a la alcaldía de ese municipio.

Y un detalle que no debe escapar de nuestra vista es que ya anteriormente se había denunciado públicamente que muchos de los perfiles que fueron propuestos como candidatos de esa coalición recibieron amenazas a fin de que se desistieran de participar en la contienda, especialmente en la región serrana y en las comunidades rurales, y según lo comentó en su momento Alfonso Durazo Montaño, dirigente de Morena y candidato al Senado de esa misma coalición, esas amenazas fueron más y más fuertes cuando se trataba de mujeres con las que se buscaba cumplir con los criterios de equidad dispuestos por la Ley Electoral.

Jaime Moreno Berry, dirigente del PT, advirtió que el homicidio, las amenazas, la violencia política que campea en redes sociales y las campañas negras son factores que tienden a enrarecer el clima político, y es donde las palabras se cambian por violencia y eventualmente por balazos como ocurrió el fin de semana.

La gobernadora Pavlovich fue clara al respecto, las investigaciones están en curso, sin embargo hasta el momento de redactar estas líneas ni el fiscal Rodolfo Montes de Oca, ni el secretario de Seguridad Pública Adolfo García Morales, ni el secretario de gobierno habían dicho “esta boca es mía” al respecto de este tema, un asunto mucho muy delicado en el que los sonorenses no podemos permitirnos el lujo de que el proceso político termine por írsenos de las manos, es demasiado lo que está en juego.

Correspondencia a [email protected]