Ayuntamientos quebrados y participación ciudadana

Durante las últimas semanas se ha ventilado la estrechez económica de los diversos ayuntamientos de Sonora.

De igual forma, las condiciones en que fueron recibidas las riendas de los municipios no solamente en el aspecto financiero sino en el deterioro de la infraestructura urbana, vulgo baches en las calles, por citar un caso.

Hasta en Ciudad Obregón, donde se presumía de un servicio de recolección de basura exitoso, las condiciones de higiene en domicilios, calles y callejones no son algo para presumir.

Es por ello que han surgido iniciativas populares, retomadas después por las autoridades, de salir a las calles a barrer, eliminar la basura y dejar reluciente los espacios en los que día a día se convive entre los ciudadanos.

Tal es el caso de Navojoa, en donde algunos vecinos sugirieron salir a las calles a limpiar para darle la mano al Ayuntamiento, lo cual sería apoyado luego por la Presidenta Municipal cuando pidió “adoptar” un bache y tratar de cubrirlo, por lo menos durante el lapso en que llegan los recursos para rehabilitar las calles.

En Hermosillo, también organizaciones de constructores y de otros giros se aprontaron a señalar que ellos jalarían con las autoridades municipales para mejorar el entorno urbano, sabedores de la crisis que, como nunca, golpea las finanzas de la capital del Estado.

Son, sin duda, muestras de que la población está dispuesta a participar en el embellecimiento de sus calles y colonias.

Y ese repentino “despertar” de las fuerzas populares tiene que ser aprovechado por quienes están al frente de las actividades gubernamentales porque no es común encontrar la disposición ciudadana para entrarle a las tareas de mejoramiento urbano. Todo lo contrario.

Una gran mayoría de los habitantes del país piensa que por el hecho de pagar sus impuestos, cuando lo hacen, los convierte en merecedores de todo. Y no exageran. Pero realmente muchos se han pasado de la raya, como luego se dice, al echarse la cola al hombro y no ayudar siquiera con la limpieza del frente de sus casas.

Si cada ciudadano pensara que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia, entonces otra clase de suerte correría para la imagen urbana.

El pensamiento popular se finca hoy, repitamos, en la idea de que ya se les paga a los burócratas para que sean ellos los que mantengan como espejos las vías y toda clase de infraestructura citadina y por lo tanto se cree, con la autorización divina para tirar basura por doquier. Nada más alejado de la realidad.

Es tiempo hoy de asumir el protagonismo del papel que como ciudadanos corresponde a cada quien, sobre todo con la exigencia hacia quienes detentan el poder para que cumplan, pero también para asumir obligaciones cívicas que, no por mínimas, como barrer el frente de nuestras viviendas, dejan de aportar mucho a la convivencia social y a la mejoría de las ciudades.

Si queremos reclamar cumplimiento a las autoridades, también hay que aportar ese granito de arena que por obligación, moral sobre todo, contribuirá a la creación de mejores sociedades.

Para comentarios:

[email protected]