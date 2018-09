Ayuda la reelección a lograr buen trabajo

Por: Denisse Robles

El proceso de reelección sin duda puede generar que funcionarios durante sus gestiones busquen hacer un mejor desempeño, de reelegirse y perder sin duda es un total rechazo de los ciudadanos, dijo Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional de Guadalajara.

Mencionó que este proceso se dio por primera vez en el país por lo en base a la experiencia obtenida, cada Estado deberá hacer las modificaciones en sus legislaturas para seguir puliendo los procesos de reelección.

“Cada estado después de la experiencia, hay Estados que sobreregularon la reelección, hay Estados que no regularon entonces han sido muy cortos en su ley, lo que provocó que los distritos electorales en algunas partes se pronunciaran”, comentó.

El Magistrado señaló que en efecto en una reelección se permite que el funcionario siga en su puesto, debido a que si en efecto logra la aprobación de la ciudadanía no sería necesario sur renuncia, sin embargo en lo que se tiene que legislar es para restringir el uso de recursos públicos para campañas.

Mencionó que México ha sido de los últimos países en América en abrir el proceso de reelección, ya que desde Porfirio Díaz el tema no se tocaba incluso en esos tiempos se consideraba un triunfo el no incluir el tema de reelección en la democracia del país.