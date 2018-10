Axel requiere ayuda para ir a una cirugía

Fabiola Navarro

Axel Nicolás Estrada Medina, hace 14 años nació con labio leporino y paladar hendido; la lucha de su abuela Rosa Alicia Maldonado Len, comenzó desde entonces para que su nieto quien hasta la fecha vive con ella, mejorara su condición y su calidad de vida.

Doña Rosa junto con su esposo se hacen cargo de él y de otro pequeño nieto de 8 años de edad. Axel, requiere una cirugía para una prótesis en la parte superior del labio, que gratuitamente le harán médicos estadounidenses en Hermosillo el próximo 13 de octubre.

Sin embargo al ser de escasos recursos, requieren apoyo económico para poder viajar a la capital sonorense y antes de ello, se le haga otro estudio médico con un costo de 650 pesos.

“Buscando quien me ayudara, obtuvimos apoyo para que se me estuviera atendido mi salud dental por parte de Alim Alberto Higuera, a quien mi abuela y yo estamos muy agradecidos porque desde hace unos meses me atiende gratuitamente. Ahora ocupo una cirugía y otros estudios”, señaló.

Axel estudia la secundaria abierta en el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) y ya que termine, quiere continuar sus estudios de educación media superior.

Sin embargo, su hermanito Carlos de 8 años de edad, no corre con la misma suerte, abandonado por su madre, no ha sido registrado y al no tener documentación oficial como acta de nacimiento, no lo recibieron en la escuela.