Automotrices quieren ya TLC

Las asociaciones representantes de la industria automotriz en Canadá, Estados Unidos y México pidieron a sus respectivos gobiernos a retomar las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este lunes, las asociaciones Alliance of Automobile Manufacturers, American Automotive Policy Council, Association of Global Automakers, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Canadian Vehicle Manufacturers Association, Global Automakers of Canada, Motor & Equipment Manufacturers Association, Canadian Automotive Parts Manufacturers Association y la Industria Nacional de Autopartes mencionaron que mientras se conforma un nuevo gobierno en México hacia el 1 de diciembre, “es el momento oportuno para que las partes retomen las negociaciones”.