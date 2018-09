Aumento de azúcar afecta a panaderos

Mientras insumos suben de precio, demanda disminuye hasta 35%

Por: Roberto Aguilar

El calor ha provocado que las ventas caigan un 35% en las panaderías, aseguran panaderos de la localidad lo cual causa angustia en el sector durante estos meses.

Guadalupe Reyes Figueroa, panadero, indicó que el clima juega un papel importante en el interés por el consumo del producto.

Señaló que por si esto fuera poco, el alza de los insumos donde el azúcar de 7 pesos subió a 9.50 pesos, hace menos rentable la actividad que a duras penas sostienen los panaderos.

Indicó que cada año es lo mismo, por lo que los fabricantes de pan almacenan algunos insumos como la harina, manteca, mantequilla, azúcar y otros productos durante los primeros meses del año, ya que además de incrementarse los precios, no hay poder adquisitivo en estas fechas por las bajas ventas.

“Las panaderías que no se preparan de esta forma, no pueden operar en este tiempo y algunas desafortunadamente podrían caer en la quiebra y muchas otras hasta cerrar sus puertas”.

Minerva Flores, panadera de la localidad, mencionó que es un gran esfuerzo el mantener la actividad en esta época adversa, pero aseguró que todo vale la pena con tal de seguir en la actividad.

Sin embargo, al ingresar el mes de agosto y septiembre los panaderos valorarán la posibilidad de un ligero incremento.

“La gente no sabe cómo le hacemos, pero permanecemos en la actividad a pesar de todo este tiempo en contra, la clave está en que nos preparamos con tiempo”, refirió.