Por: Luz del Carmen Paredes

“Nosotros creíamos que no habría mucho movimiento, porque como el viernes llovió, pensamos que iba seguir así todo el fin de semana, pero desde el sábado hubo mucho trabajo”, señaló Icela Valenzuela, quien trabaja en un puesto de envoltura de regalos en el centro de la ciudad.

El fin de semana se envolvieron más regalos que el 10 de mayo, ya que la gente trae dinero, “el Día de las Madres, todavía no se recuperaban de los gastos de Semana Santa, por eso no hubo mucho trabajo”, refirió.