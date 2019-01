Aumentan precio de uvas

Por: Esdrey Lara

Año tras año los comerciantes de Navojoa aumentan los pre­cios de diferentes productos tra­dicionales en esta época, como las uvas. Ciudadanos aseguran que poco a poco se va perdiendo la tradición de consumirlas el fin de año para pedir sus deseos.

Brenda Cortez Enríquez, ama de casa, aseguró que el alto precio de la uva a fin de año oca­siona que la tradición de “Los deseos” se vaya acabando ya que el kilo de uva llega a costar hasta 120 pesos el kilogramo, precio que considerablemente afecta el bolsillo de muchas fa­milias por lo que esta tradición va quedando atrás.

Filiberto Félix Miranda, pa­dre de familia, asegura que esta tradición se ha perdido años atrás en su familia ya que como es una familia grande, donde un kilo de uvas no les alcanza.

“No pues quien va a querer comprarles se van a guardar todo eso de gastar porque suben al doble o al triple, lo que afecta la economía de los ciudadanos”

Por su parte, los comercian­tes aseguran que los precios au­mentan en este tiempo pero no por aprovechar que la mayoría los consume para pedir deseos sino porque no es temporada y la tienen que adquirir en el ex­tranjero.

Daniel López Acosta, comer­ciante, comentó que el aumento del precio de la uva no se debe a que tenga más demanda a fin de año, si no que en estas fechas no es temporada de cosecha por lo que tienen que comprarla a los extranjeros.

“El precio ya viene desde los proveedores ahora el cliente debe de entender que la uva que se maneja en estas fechas es la uva americana que la traen del otro lado ya que ahorita no hay uva aquí en la región pues como en los meses de junio y julio que hay bastante uva aquí pues ba­rata la uva no” comentó.