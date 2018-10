Aumentan mujeres con alcoholismo

Por: Fabián Pérez

Aunque no hay una cifra de cuántas mujeres sufren de alcoholismo en Navojoa, en Narconon el 90 por ciento de las féminas que llegan a solicitar el ingreso a este centro de rehabilitación sufren de esta enfermedad, reveló José Inés Buitimea Yocupicio.

El encargado de Narconon Navojoa, dijo que hay menores de 18 años que ya sufren de alcoholismo, cuya enfermedad no respeta religión, posición social y económica.

Alertó que el alcoholismo en mujeres es preocupante, ya que hay niñas que inician consumiendo alcohol en eventos sociales y terminan por sufrir en corto tiempo los estragos de la enfermedad.

“Tenemos casos de niñas que iniciaron a consumir alcohol desde muy pequeñas, antes de que cumplieran su mayoría de edad y eso las llevó a otras adicciones. El alcoholismo lo que tiene es que no es permisible tan rápido como otras,” explicó.

Precisó que la demanda y las solicitudes para ingresar al centro se han incrementado por parte de mujeres, quienes buscan rehabilitarse de esta afección.

Destacó que al espacio sólo le falta el mobiliario y drenaje para que inicie operaciones, por lo que se requieren de alrededor 300 mil pesos.

“El recurso ya llegó del gobierno del Estado, que fue para construir el edificio, el resto lo vamos a tener que buscar a través de donaciones,” indicó.

Recordó que este proyecto estaba previsto para iniciar en septiembre, sin embargo, ante la falta de recursos y el cambio de poderes, se prevé que inicie operaciones a finales de año.

Mencionó que la idea es iniciar con dos mujeres y llegar a una capacidad límite de 14 alumnas.

Sostuvo que hay muchas mujeres que se encuentran internadas en otros centros de rehabilitación que desean ingresar a Narconon.

Detalló que se recibirán a féminas de 18 años en adelante, con preferencia en las habitantes de Navojoa y la región del Mayo.

Comentó que también han tenido solicitudes de otros estados, entre los que destacan: Chihuahua, Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa, entre otros.