Aumenta suicidio femenil

Depresión y adicciones las motiva a tomar esta determinación; atienden a estudiante de Técnica 2 y se quita la vida otra mujer

Fabiola Navarro

Depresión, adicciones a drogas así como ludopatía, son motivo para que mujeres recurran a la “ puerta falsa” y decidan acabar con su vida, informó Kristy Kristell Fuentes, responsable de Programas Preventivos de Suicidios y Adicciones de la IV Jurisdicción Sanitaria.

Reveló que hasta el 2015 se tenía al año un promedio de dos mujeres que se suicidaban, mientras que la cifra se duplicó el 2016 y el 2017, es decir, un promedio de 4 mujeres al año se quitan la vida.

Indicó que la edad promedio para mujeres y hombres que deciden suicidarse es de 20 a 45 años, es decir, en etapa de productividad.

Destacó que al igual que la joven Nayely Guadalupe, de 24 años de edad, que el pasado fin de semana decidió acabar con su existencia en su domicilio en la colonia Libertad, el método más utilizado por un suicida es el ahorcamiento.

En 2015 se registraron 24 muertes de este tipo; en 2016, la cifra aumentó a 31, y el 2017, un promedio de 30 suicidios registrados en la IV Jurisdicción Sanitaria que comprende Cajeme, Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto y Bácum.

No se cuenta con un registro en lo que va de 2018, ya que a diferencia de años anteriores, cuando la dependencia proporcionaba cifras lo hacía al realizar investigaciones con el Registro Civil, lo cual no sucede actualmente.

Resaltó que no sólo se presentan suicidios en mujeres y hombres, sino además en niños y niñas que sufren depresión o acoso escolar y se sienten solos. Además, en el caso de algunos menores, pretenden dar un castigo a sus padres y terminan quitándose la vida, sin que quizá desearan realmente hacerlo.

LAMENTA RED FEMINISTA SUICIDIO DE JOVEN

Leticia Burgos Ochoa, presidenta de la Red Feminista Sonorense, lamentó que este tipo de hechos se califiquen como suicidios y no como feminicidios, toda vez que no se investigan las causas, es decir, el hecho de que una mujer se quite la vida puede tener origen en violencia de género o intrafamiliar.

INTENTA SUICIDIO EN ESCUELA

En días pasados un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 de la colonia Sochiloa intentó arrojarse desde lo alto del edificio, luego de romper sentimentalmente con su novia.

Blanca Saldaña García, directora del plantel, destacó que aun cuando no hubo registro y solamente la información le llegó por medio de otros alumnos, a través de Trabajo Social de la institución se logró identificar al jovencito, quien rápidamente fue canalizado para que reciba atención psicológica.

“Es un hecho que no debe pasar desapercibido, se trata, y hay que destacarlo, de un jovencito que tiene excelente promedio, una muy buena conducta, pero a veces se dicen o se hacen cosas al calor de un coraje, el reporte que a mí me pasan es que este niño tuvo una diferencia con la novia y terminaron, y pues al final de cuentas es un adolescente”.

“Se atendió con Trabajo Social, afortunadamente no pasó a mayores, los muchachos dicen a veces cosas y los adultos debemos prestar atención, en ese sentido estamos actuando, porque si un adolescente hace mención a algo como lo que sucedió, inmediatamente debemos abocarnos a resolver el problema y apoyarlo”, expuso.

Indicó que se trabaja el caso con las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), quienes determinaron áreas de riesgo y adecuaron la infraestructura de la escuela para que no se presenten situaciones similares.

Ariel Solís Hurtado, delegado de la SEC en la región yaqui, destacó que la dirección del plantel se encargó de atender la situación y que en ningún momento estuvo en riesgo la integridad física del menor.

SE QUITA LA VIDA MUJER

Una mujer de 30 años de edad se quitó la vida en el interior de un domicilio en el fraccionamiento Los Ángeles.

El hallazgo lo hizo la hermana de la afectada, de 23 años de edad, quien reportó el deceso a las autoridades a las 13:50 horas de ayer lunes.

La joven utilizó un cable eléctrico color naranja para colgarse en el interior de una habitación de la vivienda.

Al lugar acudieron rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, quienes ya no pudieron hacer nada para reanimarla. Posteriormente arribaron elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE).