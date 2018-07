Aumenta obesidad infantil en el Mayo

Recomienda nutriólogo a los padres de familia crear conciencia sobre la comida “chatarra” que consumen los niños

Roberto Aguilar

Una situación lamentable es que el 30% de los niños de la región están presentando obesidad infantil a causa del alto consumo de comida “chatarra”, dijo Alfonso Avitia Gutiérrez.

El nutriólogo comentó que se está trabajando para que los padres de familia sean un poco más conscientes en este tema y sepan regular la alimentación de sus hijos.

“No por nada Sonora tiene el primer lugar nacional en obesidad infantil en México y por más labor que se haga por parte de los maestros tratando de inculcarles hábitos saludables, no tendrá impacto pues es un trabajo en equipo con los papás”, expresó.

Denunció que él ha sido testigo de cómo los papás les compran de lonche a sus hijos la comida “chatarra” para la hora del recreo.

“Si no hacemos conciencia, será un problema difícil de erradicar, hay que recordar que lo que no compramos los papás, no van a comérselo los niños, o sea, lo que no está en nuestra alacena, no va a estar en su mesa”, mencionó.

Recordó que el problema no es que de vez en cuando los niños coman chatarra, sino que éste es un problema cuando lo hacen diariamente.

“No estoy peleado que una vez a la semana lo hagan, pero ya volverlo hábito diario es un problema muy serio, ya que la obesidad es desencadenante de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otras”, explicó.

Alfonso Avitia invitó a los papás a que se sumen en esta lucha y que sean partícipes en dar a sus hijos comida sana.