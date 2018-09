Aumenta el peaje y la 4, inconclusa

Supuestamente en agosto quedaría terminada la modernización, pero no se le ve fin

Rechaza gobernadora alza en casetas

Mónica Miranda y Federico Chávez

Aún sin haber concluido la carretera 4 carriles en Sonora, compromiso presidencial de Enrique Peña Nieto, en esta rúa también se aplicó el incremento de 79 a 84 pesos este viernes, en el cobro de las casetas de peaje de Estación Don-Navojoa, Navojoa-Ciudad Obregón, Ciudad Obregón-Guaymas y la de Hermosillo-Magdalena de Kino.

Esto de acuerdo con la última actualización de tarifas con IVA incluido que marca el tabulador vigente de Caminos y Puentes Federales.

En tanto la caseta de cobro de libramiento Guaymas, subió de 34 a 35 pesos. Todas estas tarifas se hacen efectivas sólo para automóviles particulares, a las motos, los autobuses y camiones se les aplica un costo distinto.

Recorrer las seis casetas de peaje ubicadas en el Estado cuesta 398, a partir de este viernes, y anteriormente costaba 377 pesos.

Cabe destacar que estos incrementos fueron aplicados aún sin estar concluida la carretera cuatro carriles de Estación Don a Nogales, misma que representa uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto y debía haber quedado lista en agosto.

Según la última declaración del director del Centro CST, Javier Hernández Armenta, el pasado 28 de agosto, la rúa federal presenta un avance del 90 por ciento y se proyecta una nueva fecha de conclusión, que será a finales de noviembre o bien antes de que Peña entregue el cargo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

La inversión total fue de 20 mil millones de pesos aproximadamente y tiene una longitud de mil 304 kilómetros de ambos lados, de los cuales han finalizado mil 174 kilómetros.

UN COSTOSO LIBRAMIENTO

De 71 pesos que costaba el paso por la caseta de cobro del nuevo libramiento de Obregón, se incrementa a 155 pesos para vehículos, sobre todo si estos recorren los poco más de 34 kilómetros de esa avenida.

Mario Martínez, jefe de turno de la caseta de Hornos-Esperanza, dijo que como se había anunciado, luego de haberse concluido todos los kilómetros de libramiento, se elevaría el costo de peaje.

El nuevo precio es de 155 pesos para los vehículos que tomen el libramiento desde el Ejido Francisco Villa hasta el entronque de Estación Corral, mientras que los camiones de un solo eje pagarán 301 pesos, y de cinco a seis ejes, 488 pesos.

Agregó que los residentes de Esperanza y Hornos que usen el libramiento, sólo pagarán 84 pesos, pero comprobando que son de esas comunidades, se les reembolsará 71 pesos, a unos metros de haber pasado la caseta de cobro.

Detalló que la cuota de los 155 pesos para vehículos, es cubriendo todo el tramo de los 34 kilómetros y en caso de ser solo una parte, se les cobrará los 84 pesos, agregó.

El libramiento cuenta con tres entronques principales, uno a la altura del cerrito de la Virgen; otro en el poblado de Hornos, y el tercero, adelante de la caseta de peaje de Esperanza.

RECHAZAN ESE INCREMENTO

Los propietarios de los pocos vehículos que se dieron cita la mañana del día de ayer, consideraron excesivo el precio, aunque comentaron que el camino luce muy bien al igual que la vegetación y carretera que se tiene, pero es muy caro, aunque al tomarlo se ahorran una caseta de cobro.

RECHAZA GOBERNADORA PAVLOVICH AUMENTO DE PEAJE EN CASETAS

Solicitará a Capufe revoque aumento en Sonora

Dada las condiciones en las que se encuentra la carretera de cuatro carriles, con tramos que aún están en reparación, además de que se afecta la economía de los ciudadanos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano rechazó rotundamente el incremento de peaje en casetas.

La mandataría estatal resaltó que este aumento anunciado por Capufe no está sustentado ni justificado en Sonora, debido a que los trabajos de modernización de los 652 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales, no han concluido.

“No me parece congruente que hoy se autorice un aumento, más cuando la carretera aún no está en condiciones y está inconclusa”, expresó.

La gobernadora Pavlovich aseguró que además de que los trabajos de la carretera federal 15 no han concluido, el aumento del cobro en las casetas afecta a la economía familiar, por lo que enviará un escrito a Caminos y Puentes Federales (Capufe) solicitando se revierta la nueva tarifa.

“No es posible que una vez más se afecte el bolsillo de las familias, enviaré un escrito a las autoridades correspondientes para solicitar que se revierta este aumento. Los trabajos de la carretera aún no terminan y ya hay un nuevo cobro, me parece que el segundo en el año y no me parece justo”, afirmó.

La actualización de tarifas entró en vigor a partir de ayer viernes, según lo informó Capufe, Sonora registró incremento en las casetas de Estación Don-Navojoa, Navojoa-Ciudad Obregón, Ciudad Obregón-Guaymas, Hermosillo- Magdalena de Kino, Libramiento de Guaymas.