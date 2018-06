Atleta busca apoyo para competencia nacional

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

El atleta huatabampense de alto rendimiento, Octavio Nieblas Díaz de León, a 18 días de asistir al Campeonato Nacional Master de Atletismo en Xalapa Veracruz, solicita apoyo.

“A unos días de asistir a mi próxima competencia, he recibido apoyo para mi estadía en Veracruz, pero aún falta poco”, mencionó.

“Cada que hay una competencia tengo que gestionar yo mismo el apoyo para mi estadía, así como los gastos de afiliación, inscripción, hospedaje, pasaje y alimentación durante cinco días”

Octavio Nieblas

Recordó que ha participado en encuentros nacionales y estatales en los que ha logrado estar dentro de los tres primeros lugares.

Mencionó que lamentablemente no ha encontrado una beca deportiva para continuar participando en competencias.

Refirió que en las próximas semanas participará en Málaga, España, por lo que sigue en la búsqueda de una beca deportiva que ayude a solventar parte de su preparación como atleta.

“Desafortunadamente no he tenido éxito en una lucha que tengo por conseguir una beca deportiva desde el 2011”, subrayó.

“Estoy eternamente agradecido, como siempre lo he externado, con todos mis patrocinadores por su respaldo, pero eso no quita que me dé pena volver a pedirles su ayuda”, dijo.

Agradeció el respaldo de su entrenador, José José Trejo Ochoa, y al doctor José Trejo Contreras, por toda su ayuda en su formación como deportista.

ÚLTIMOS LOGROS

CAMP NAC CDMX 2016

Bronce 200 mts

Bronce 400 mts

CAMP NAC CDMX 2017

Bronce 200 mts

Bronce 400 mts

Oro Relevos 4X100

FEST LANZ Y VELOCIDAD

CHIH 2017

Oro 100 mts

Oro 200 mts

Oro 400 mts

Oro relevo 4×400

Plata relevo 4×100