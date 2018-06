Atala Sarmiento no regresa a Azteca

EL UNIVERSAL.-

Luego de que se dijera que Atala Sarmiento regresaría con un nuevo proyecto a Televisión Azteca, la conductora rechaza tal versión y explica que sigue contemplando propuestas.

“Eso que dijeron que yo regresaba a Azteca es imposible. La primera fue que habían dicho que habían visto a mi marido en las instalaciones del Ajusco porque él iba a negociar mi contrato; eso es imposible porque mi marido no tiene nada qué ver con mi trabajo ni con mis negociaciones. Él tiene su trabajo muy aparte del mío, no se dedica a nada que tenga que ver conmigo”, dijo Atala entrevista.

Sarmiento explicó que el momento en el que dicen que su esposo fue a la televisora del Ajusco ambos estaban de vacaciones en España, por lo que una vez más, lo publicado en diversos medios es falso.

“Me preocupa que no haya ningún organismo que controle o que regulen todas las mentiras que se dicen en Internet, en los blogs, en YouTube, que regulen las ‘fakenews’ que se producen; al principio me enojaba pero ahora ya me da risa”, detalló.