Atala Sarmiento no quiere lo mismo que “Ventaneando”

EL UNIVERSAL.-

Esta semana Carmen Armendáriz confesó que platicó con Atala Sarmiento para que se integrara a su emisión “Intrusos”, la productora dijo que la razón por la que la participación no se concretó fue un tema monetario.

Ahora es Atala quien confiesa que efectivamente se debió a que no llegó a un arreglo económico con Televisa, pero que además lo que le proponía Armendáriz era algo que ella hizo durante 14 años en “Ventaneando” y eso ya no lo deseaba realizar.

“Me reuní con Carmen el 7 de mayo, me explicó el proyecto y le dije que sí, porque la admiro y para mí hubiera sido una gran oportunidad trabajar con ella. Me dijo que faltaba coordinar cosas como el presupuesto. El martes 15 fui con ejecutivos de Televisa y no llegamos a un acuerdo monetario por lo que ya no me integre a la emisión”, señaló Atala.

Más allá del dinero, Atala explicó que además el formato del programa no era algo que le llamara la atención realizar, pues era algo que ya había hecho en “Ventaneando”.

“Había otras cosas que me hacían dudar, me pedían hacer lo mismo que había hecho durante todo mi tiempo en Ventaneando y me parecía que era una propuesta que me haría estancarme profesionalmente”, comentó.

De haber aceptado, Sarmiento hubiera compartido cámara con Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle, quienes pasaron también por el programa de PatiChapoy.

Aunque la conductora dice no haber tenido problema en compartir el programa con ellos, admite que para Aurora no hubiera sido nada fácil aceptar que ella estuviera ahí.