La conductora Atala Sarmiento negó que vaya a integrarse a “La Voz Kids”, producción de Televisa.

En Twitter, la ex “Ventaneando” rechazó las versiones de su ingreso a ese programa.

“Me llama la atención la seguridad con la que se afirma que yo seré la conductora de ‘La Voz Kids’. No es verdad”, escribió Sarmiento.

Atala añadió que tampoco conoce a Miguel Ángel Fox, productor del programa, ni ha hablado con él.

Hace unos días se dijo que el marido de Atala estaba negociando su regreso a Azteca.

En entrevista, Atala comentó no pensaba volver a la televisora.