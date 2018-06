Asola delincuencia a vecinos de la NL

Casas de huéspedes se convierten en nidos de malvivientes y prostitutas, pero Policía no responde

Antonio Aragón Valenzuela

Las casas de huéspedes que funcionan en la calle Nuevo León, entre No Reelección y Galeana, y Zaragoza y Galeana, se han convertido en nidos de malvivientes, prostitutas, homosexuales, drogadictos y “tiradero de drogas”, sin que ninguna autoridad ponga orden.

Además dicho sector carece de alumbrado público, pues las lámparas no prenden o fueron destruidas por los delincuentes para poder operar libremente.

En pleno día se puede detectar a jóvenes de ambos sexos salir de la primera casa de huéspedes, y a otros, drogándose con mariguana u otro tipo de estupefacientes.

La presencia de esas personas desconocidas en dicho sector ha ocasionado que los vecinos sean constantemente objeto de robos en sus domicilios.

Pese a que ya han reportado los ilícitos y las lámparas fundidas en reiteradas ocasiones, hasta el momento las autoridades no han hecho algo y el problema se agudiza.

Vecinos del lugar manifestaron que a dichos lugares constantemente acuden elementos policiacos municipales y estatales, pero lo más grave es que nunca se llevan a nadie o sólo van por la “cuota”.

Se dijo que a todas horas del día, sobre todo por las noches y madrugada, hay movimiento de personas desconocidas; llegan en carro o a pie y a los minutos se van.

Los vecinos ya no hayan qué hacer ni a dónde acudir, pero sobre todo tienen miedo de que les pudiera pasar algo, pues el sector es muy peligroso por las noches.

LOS HOMOSEXUALES NO SON LADRONES

Por otro lado, varios vecinos hicieron saber que los homosexuales que habitan dichos lugares no son ladrones, son personas que efectivamente por las noches se trasforman, pero no le hacen daño a nadie.

“Ellos sólo se dedican a su trabajo, pero no se meten con nadie ni le roban a nadie”, afirmaron algunos vecinos.