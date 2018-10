Así se ven las obras clásicas transformadas al mundo moderno

El director de una galería de arte en Francia decidió utilizar retratos de artistas como Van Gogh y Frida Kahlo y utilizarlos en situaciones actuales

AGENCIAS.-

Michael Thibault, director de la galería de arte Mikeshake, tuvo la idea de mezclar la fotografía contemporánea con cuadros clásicos de artistas como Frida Kahlo, Van Gogh, Modigliani, entre otros.

Thibault escribió en el sitio de su galería que estaba buscando algo visual para publicar en su Instagram y tomó la iniciativa de crear un Van Gogh mezclado con una fotografía de moda y uno de sus retratos enmarcado de manera hermosa.

Al momento de publicarlo, dijo que tuvo gran recepción y fue compartido por otras galerías, lo que lo motivó a seguir haciendo publicaciones similares.

“No pretendo ser un diseñador gráfico o un artista, pero debo admitir que luego de compartir las obras de otros durante todos los días me dio el deseo de proponer las mías, divertirme y probar las increíbles sensaciones que tiene un creador”, comentó en el sitio de Mikeshake.

Pero no es tan sencillo como parece, ya que Thibault dijo a The Guardian que no sólo es montar el cuadro con la fotografía, sino que también debe “agregar un marco, ajustar las luces y colores”.

Por último comentó que sus creaciones favoritas “son las que necesitan ajustes simples y todo se une”. Hasta el momento, tiene más de cien publicaciones de este tipo.