Así perdió Luismi su virginidad

En los primeros capítulos de “Luis Miguel: la serie”, el cantante le decía a su primer amor Mariana Yazbek que con ella él había perdido la virginidad; en el capítulo ocho esto queda como una mentira.

Su padre, Luisito Rey, en realidad fue el encargado de que “El Sol” tuviera relaciones sexuales por primera vez y no fue con alguna novia que el artista tuviera, fue con una aparente sexoservidora.

El nuevo episodio de la serie transmitida por Netflix además mostró cómo Luisito hacía pasar a sus amantes como institutrices del adolescente Luismi para así poder llevárselas a las giras que padre e hijo tenían.

Mientras tanto, Marcela Basteri, quien sospechaba de las infidelidades de su pareja, aguardaba en casa embarazada de quien más adelante sería su hijo Sergio, e incluso se ve que al corroborar la infidelidad de Luisito la molestia hace que vaya a parar al hospital y que su pequeño nazca con apenas seis meses de gestación.

Este capítulo también mostró que ya en 1989 cuando Luis Miguel tenía un problema con Hacienda por no pagar tres años de impuestos, fue su amigo Jaime Camil padre quien le ayuda a pagar su deuda, prestándole los 10 millones de dólares que le hacían falta al cantante.

Además, ante la aparente noticia de que si Luis Miguel llegaba a México —tras dar un show en Las Vegas— podría ser detenido y llevado a la cárcel, así como sucedió con el cantante Laureano Brizuela, el joven de 19 años, junto a su hermano Alex se refugian en la casa que Camil tenía en Aspen, Colorado.

Es en este sitio donde Micky vuelve a ver a su amor de niñez, Erika (quien años más tarde se convertiría en Issabela Camil), con quien aunque al inicio tiene roces, conforme pasa el capítulo descubren que hay atracción entre ellos.

Jaime Camil también se percata de esa atracción y le advierte al intérprete de “La incondicional” que no intente nada con su hija, pues no quiere que la lastime. Se revela que Erika y Luis Miguel fueron el primer beso del otro cuando tenían ocho años.