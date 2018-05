Arriesgan jornaleros la vida

Medios de transporte para los trabajadores agrícolas son peligrosos, denuncia la CTM

Por: Francisco Minjares

Las unidades de transporte de personal y los caminos hacia los empaques agrícolas del sur de Sonora, son un peligro para los trabajadores y han cobrado vidas de jornaleros que buscan un sustento para sus familias.

El subsecretario de Organización de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Aurelio Valdez Dueñas, dijo que el tema del transporte de personal es un problema serio que debe ser resuelto, ya que tanto las unidades, como los caminos, son peligrosos para el trabajador del campo.

“Tenemos un problema que es muy grave, que es el transporte del personal del campo. Son camiones que no dan la seguridad al personal; los caminos vecinales no están aptos para que sean transitables por choferes que llevan hasta 100 personas dentro del vehículo. Las calles aledañas a donde están los empaques no están en condiciones”, indicó.