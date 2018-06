AQUÍ SAMAYS… (Sexta y última parte)…

Al inicio de aquel crucial encuentro campeonil entre los del CLUB SARABIA de Mazatlán y SAMAYS OBREGÓN, las cosas para este último pintaban estupendamente, pues el timbrar tres carreritas les daba una ventaja tempranera muy buena, pero pudo haber estado mejor, pues se tuvo la oportunidad de anotar más, pero un doble play salvador aliviaba un poco las esperanzas mazatlecas, pues con la casa llena aún no se permitió que los obregonenses pisaran más la registradora; mientras tanto, la serpentina de CARLITOS OSORIO tampoco permitiría libertades a los artilleros porteños.

Así se fueron hasta la sexta entrada sin que Mazatlán anotara, pero Obregón tampoco. 3-0 el escore en favor de aquellos cajemenses, que ya se hacían nuevamente campeones. Sin embargo, la escuadra del SARABIA parecía ya le había encontrado los lanzamientos a OSORIO y éste, aunque no demostraba cansancio, sus cinco entradas por la mañana ante los Delfines le estarían restando efectividad. A ello se sumaban las cinco entradas magistrales sin permitir nada a Sarabia, pero finalmente le encontraron los lanzamientos adecuados para batearle y así empatar aquel partido que ya se hacía en los bolsillos. Al relevo entró “Rudy” Ceballos, y éste lo hace bien, aunque ya el empate de los mazatlecos había llegado y en entradas extra se apuntarían la victoria campeonil. Podemos decir que TRES JUGADAS desafortunadas de Samays habían colaborado en mucho para desempatar aquel partido en la octava entrada para poner los cartones 4-3. Recuerdo que algunos fonazos se nos estaban dando desde CD. OBREGÓN, ello para saber los resultados. El licenciado Román Quintero era uno de los insistentes, lo mismo que el “DINKI” GÁMEZ y nosotros aprovecharíamos para también preguntar por el juego campeonil entre INDIOS HORTÍCOLAS y el ARMANDITOS CANTÚ.

ASÍ es que finalmente EL CLUB SARABIA se alzó con la victoria campeonil en un hecho inusitado, logrando el campeonato en su segunda incursión en el beisbol de Invitación Samays, y estos como que no tuvieron la estamina suficiente para colocarse como bicampeones. Con ello no tratamos de decir que los obregonenses estuvieran mal cuando la realidad fueron muy elogiados por los conocedores asistentes a ese gran evento. Eso me comentaron y me siguen comentando, créanmelo; sin embargo, algo pasó. Es muy difícil arreglar las cosas después de pasado un partido; sólo quedará la experiencia y los “hubiera” para otra ocasión. Así es el beisbol, hay que jugarlo y asimilarlo, pero eso sí. Siempre recordar que NI UN LANZAMIENTO ANTES y NINGUNO DESPUÉS, eso lo dicen los grandes conocedores, aunque incluso ni ellos mismos tendrán el privilegio de NO EQUIVOCARSE. Ese es el beisbol, ¡sí, señor!

PERO bueno, al término del partido el tradicional saludo entre vencedores y vencidos. Vendría en el ínter la justificada algarabía de los jugadores mazatlecos y la porra que bajaría de las gradas para sumarse a toda esa euforia. Por supuesto el licenciado Ernesto Martínez, mánager del equipo, bailando que era un contento. Era de justificarse, digo yo, sumado a esto la premiación, que esta vez se salió de lo común, con una entrega modificada; es decir, el amigo OSIRIS GARCÍA ideó que dicha premiación fuera una especie de “DELFINES” en pleno salto que hacían la diferencia a los trofeos tradicionales. Claro que su placa impresa no podía faltar y así se hizo. Se suma a ello un trofeo especial para un servidor que reza en la placa como gran organizador de estos eventos. ¡Uf!, ello aliviaría un poco el amargo sabor a derrota que a como podía disimulaba, pues como director general de estos eventos no debo ser ni de aquí ni de allá, pero claro, tengo mi corazoncito; mientras tanto, la tropa yaqui alejándose de aquel flamante estadio como diciendo no nos ganaron el juego, lo perdimos, en fin para el caso es lo mismo.

Por cierto, en el mismo escenario de la premiación el mánager campeón, el LICENCIADO ERNESTO MARTÍNEZ, a la sazón también presidente del SARABIA y, desde luego, director general del próximo torneo con sede en MAZATLÁN, agradeció sobremanera el trato recibido y nuevamente ratificó con un “¡ALLÁ LOS ESPERAMOS!”. Ante eso, la algarabía de los presentes se hizo un coro gigantesco y para un servidor el no poder estallar en júbilo, pues mi estatus no me lo permitía, pero sí lo hacía para mis adentros y muy modestamente ¡DIOS MÍO, cómo hemos crecido!, estos momentos serían para mí el triunfo. Eran ya 11 años de navegar con todo y con todos, al grado de en ocasiones perder amigos, mismos que nos han acompañado durante esos 11 años, como ahora en ese momento se estaba palpando con la eliminación de CULIACÁN y su delegado ENRIQUE NÚÑEZ, que no le había gustado su eliminación o cuando menos la forma; es decir, sin pelear. Así muchas cosas le pudiera decir a ENRIQUE, pero no era el momento, lo que sí se pudiera asentar es que son los reglamentos los que hacen parte del beisbol y ellos también juegan, en fin. Había que prepararnos para el largo y tedioso regreso a casa, sumándole a ello el amargo sabor a la derrota, pero como el mismo mánager “LALO” VILLEGAS lo dijera, claro a kilómetros de distancia sólo para romper aquel silencio sepulcral, por el sabor, pues, así es que así lo asentó: “SEÑORES LO HICIERON BIEN, UN SEGUNDO LUGAR ES MUY BUENO”, claro aunque alguien balbuceó y no digo quién, pero dijo: “Un primero es mejor”.

ASÍ es que ya completamente amanecido, el hambre comenzaría a aflorar y se sugirió un buen cabrito nos caerá bien y en LOS MOCHIS, lo preparan súper, todo mundo lo aceptó, pero antes el mismo “Lalo” Villegas hizo la invitación de una carnita asada para el viernes; todo mundo invitado, pero todo mundo llevará una promoción, nuevamente ese “alguien” balbucearía: “¿Y también llevaremos la carnita?”. Así es que después del desayuno y a escasa tres horas más estaríamos nuevamente en Ciudad Obregón a DIOS GRACIAS. Por nuestra parte, le damos las gracias a aquella delegación obregonense que hizo posible la participación de Samays, rogándoles nos disculpen por alguna falla u omisión en nuestra redacción. Es todo lo que puedo sumar a este viaje a PUERTO VALLARTA. GRACIAS, SEÑOR, GRAN HACEDOR DEL UNIVERSO.

Y hasta la próxima, pero… ¿Habrá próxima?