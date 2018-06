AQUÍ SAMAYS… (Quinta parte)…

Gilberto Gárate.-

SÍ, había que definir quién sería el equipo que pasaría a la gran final, pues en el grupo dos había sucedido algo inusitado, pues un TRIPLE EMPATE sería la primer vez que pasaba, así es que citamos a junta extraordinaria, eso al término de aquella última jornada del rol regular. SAMAYS, por su parte, de la mano de CARLITOS OSORIO, había conseguido con lujo de facilidad su gran pase, aplicando el KO a los Delfines, que esta vez se vieron maniatados por aquella serpentina en ocasiones dormilona de OSORIO, así es que a esperar la gran final contra aún por definirse, pues había que sacar números sobre quién sería el mejor en el sistema de “dominio”, mismo que fue establecido en la misma documentación con meses de anticipación entregada a cada una de las delegaciones y ratificada en la misma junta previa.

SE acondicionó un lugar en la misma unidad de los Delfines para aquella reunión extraordinaria, por cierto, primera vez que se hacía, aunque ya en MAZATLÁN en el Chololos se había llevado a la práctica para la definición de un ganador con DOS equipos empatados, así es que bajo un palmar a la fronda de su sombra para la gran decisión, supuse no sería fácil de aceptar aquellos delatores números tomados de la misma libreta de anotaciones. Me hice acompañar del inge ALFONSO AGUIRRE, por si las dudas hubiera alguna discrepancia. Y es que este inge es un tanto más conciliador que yo, lo acepto, yo no lo soy tanto, en fin. Se daba pues el resultado de los carrerajes anotados y de esa forma quedarían eliminados PARRAL, CHIHUAHUA, y LA CAREADA DE CULIACÁN. Ante esto se hizo la gran discusión de parte del delegado de Culiacán, alegando circunstancias que nunca fueron dichas siquiera, y mucho menos ratificadas. Con papeles en mano se los demostré y así, no muy conforme, Culiacán hubo de aceptar aquellos resultados, así es que Mazatlán y SAMAYS, a la gran final. Antes, un breve platique con el profe ERNESTO MEDINA, el número uno de Parral, esto por aquello del bat indebido en su juego contra Mazatlán y éste aceptó con un infantilismo el craso error de uno de sus jugadores, así es que por el ya familiar y estruendoso sonido fue anunciado, con bombo y platillos, que la serie por el campeonato sería en media hora más tarde entre MAZATLÁN y OBREGÓN SAMAYS.

VAYA sorpresa que nos llevamos algunos de los que apostábamos por SAMAYS, ya que estaba calentando otra vez CARLOS OSORIO cuando había ya lanzado cinco entradas contra los Delfines, esto por la mañana, hacía escasas dos horas que lo había hecho dándole el pase a SAMAYS, en fin, habrá que esperar. Antes del inicio y la inauguración de aquel encuentro campeonil, que tuvo la particularidad de que en más de tres ocasiones escuchamos (otra vez el sonido ¡gr!) se le solicitaba la lista de jugadores a la dirección de SAMAYS. En ese momento ignorábamos el por qué y el para qué de ello, hasta que por fin vimos cómo “LALO” VILLEGAS atravesaba aquel diamante para hacer la entrega de aquel listado. Ya para entonces se me había informado ese angustioso para qué. Es que se haría la presentación de cada uno de los jugadores de cada equipo involucrados en aquel juego campeonil, buena idea y bonito espectáculo aquel venido de la dirección de aquel comité organizador que encabezaba OSIRIS GARCÍA, la verdad muy aplaudidos cada uno de los jugadores de Mazatlán y Obregón, estos muy caballerosos saludándose mutuamente y, claro, deseándose la mejor de las suertes, eso supuse desde las gradas.

POR FIN da inicio ese importante juego campeonil, Mazatlán, es decir el Club Sarabia, con apenas su segunda intervención en ese tipo de eventos, estaba haciendo mucho, pues llegar al juego de campeonato era seguramente más de lo esperado para ellos. Para Samays no, pues en sus ya largos 11 años de peregrinar por ese rumbo se había ya tomado su tacita de café y sería la tercera vez en que estaba en procura de un campeonato, perdiendo en su primer intención contra La Careada y consiguiendo ese título el año pasado contra el mismo equipo de Culiacán, La Careada, pues, y estos que acostumbrados a ganar, por segundo año consecutivo se irían con las manos vacías, esta vez ya eliminados y sin siquiera pelear, en fin. Tercer intento de Samays por lograr el campeonato, aunque, repito, ya se había logrado uno, pero bueno, se estaba ya en el juego campeonil y ello era cuando menos para el grueso contingente cajemense lo que se buscaba. Pero como también en San Juan hace aire, la porra mazatleca al otro lado del ala izquierda de las amplísimas gradas tenían también lo suyo, sobre todo que eran en su mayoría las esposas del contingente del CLUB SARABIA, no, si se puso bueno, sobre todo cuando se tocaba “El sinaloense”, así es que el juego comenzaba ya y… CONTINUARÁ.